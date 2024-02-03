Ростовские власти заявили об отсутствии жертв после уничтожения дрона ВСУ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Жертв и разрушений после поражения силами ПВО ночью украинского беспилотника над Ростовской областью нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территориями Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.
«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», — написал Голубев.