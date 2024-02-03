Свердловские лесорубы разбудили спящего в берлоге медведя

«Сегодня в 82-м квартале Алапаевского района при вырубке леса лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке», — написал 2 февраля глава округа Константин Трофимов на своей странице в социальной сети. Будьте бдительны и осторожны, предупредил он.