Свердловские лесорубы разбудили спящего в берлоге медведя

Разбуженного хищника обнаружили сотрудники Бобровского охотоведческого хозяйства.
«Сегодня в 82-м квартале Алапаевского района при вырубке леса лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке», — написал 2 февраля глава округа Константин Трофимов на своей странице в социальной сети. Будьте бдительны и осторожны, предупредил он.
Как сообщалось ранее, власти Свердловской области держат под контролем популяции волков и медведей. Участники охотобществ принимают локальные меры по регулированию численности хищников.
В 2023 году на территории Среднего Урала численность волков составила 611 особей, медведей — 5519 особей, лисиц — 5519 особей.