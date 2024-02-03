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Свердловские лесорубы разбудили спящего в берлоге медведя

Жителей Артемовского городского округа предупредили о появлении медведя.
Источник: МК.RU Екатеринбург

Разбуженного хищника обнаружили сотрудники Бобровского охотоведческого хозяйства.

«Сегодня в 82-м квартале Алапаевского района при вырубке леса лесорубы разбудили медведя, находящегося в спячке», — написал 2 февраля глава округа Константин Трофимов на своей странице в социальной сети. Будьте бдительны и осторожны, предупредил он.

Как сообщалось ранее, власти Свердловской области держат под контролем популяции волков и медведей. Участники охотобществ принимают локальные меры по регулированию численности хищников.

В 2023 году на территории Среднего Урала численность волков составила 611 особей, медведей — 5519 особей, лисиц — 5519 особей.

флора и фауна