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В Новосибирске правоохранители заинтересовались вырубкой деревьев в Заельцовском районе

В Новосибирске следственный комитет организовал проверку по факту вырубки деревьев вблизи клинической больницы № 1 в Заельцовском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Информацию о спиле деревьев появилась от местной жительницы. Она обратилась в СК, чтобы выразить несогласия с уничтожением сосен под видом санитарного спила. По ее словам, такие действия могут повлиять на экологическую обстановку.

Сибирячка неоднократно обращалась в компетентные органы по этому поводу, однако никаких результатов это не принесло.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении», — сообщили правоохранители.

Ранее мы писали о том, что подрядчика обвиняют в махинациях с соснами в Новосибирской области. Иван Быкадоров.

экология
СК