В Новосибирске правоохранители заинтересовались вырубкой деревьев в Заельцовском районе

В Новосибирске следственный комитет организовал проверку по факту вырубки деревьев вблизи клинической больницы № 1 в Заельцовском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. Информацию о спиле деревьев появилась от местной жительницы. Она обратилась в СК, чтобы выразить несогласия с уничтожением сосен под видом санитарного спила. По ее словам, такие действия могут повлиять на экологическую обстановку.