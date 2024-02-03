В Новосибирске правоохранители заинтересовались вырубкой деревьев в Заельцовском районе

Сибирячка неоднократно обращалась в компетентные органы по этому поводу, однако никаких результатов это не принесло.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам процессуальном решении», — сообщили правоохранители.
Ранее мы писали о том, что подрядчика обвиняют в махинациях с соснами в Новосибирской области. Иван Быкадоров.