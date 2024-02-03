Глава Следкома РФ поручил разобраться, почему малышка получила инвалидность при родах в воронежской больнице

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль разбирательство по поводу ненадлежащего оказании медицинской помощи роженице и ее ребенку в Воронеже. Женщина обратилась в федеральный аппарат через информационный центр СК России.
Жительница Воронежской области сообщила, что в июне 2021 года медработники допустили грубые нарушения при родах женщтины, причинив травму ее новорожденной дочери, не оказали девочке своевременную и квалифицированную помощь, вследствие чего ребенку установлена инвалидность. И до настоящего времени никто за это ответственности не понес.
Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следственное управление СК России по Воронежской области инициировало вопрос передачи его из органов внутренних дел в свое производство.
Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту принять дело в производство для дальнейшего расследования и представить доклад о его ходе и результатах. В центральном аппарате ведомства взяли расследование под контроль.