Глава Следкома РФ поручил разобраться, почему малышка получила инвалидность при родах в воронежской больнице

Жительница Воронежской области сообщила, что в июне 2021 года медработники допустили грубые нарушения при родах женщтины, причинив травму ее новорожденной дочери, не оказали девочке своевременную и квалифицированную помощь, вследствие чего ребенку установлена инвалидность. И до настоящего времени никто за это ответственности не понес.