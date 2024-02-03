В Ташобласти оштрафован судья, вынесший приговор мужчинам за убийство женщины во время экзорцизма

Речь идет о приговоре, который несколько дней назад распространился в социальных сетях о том, что двое мужчин убили 42-летнюю женщину во время «экзорцизма». В тексте данного судебного решения прослеживается ряд грамматических ошибок, то есть несоответствие предложений друг другу.