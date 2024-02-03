В Ташобласти оштрафован судья, вынесший приговор мужчинам за убийство женщины во время экзорцизма

Председатель Аккурганского районного суда Санжар Исакулов оштрафован за халатность. Об этом сообщили в Высшем совете судей.
Речь идет о приговоре, который несколько дней назад распространился в социальных сетях о том, что двое мужчин убили 42-летнюю женщину во время «экзорцизма». В тексте данного судебного решения прослеживается ряд грамматических ошибок, то есть несоответствие предложений друг другу.
Отмечается, что при написании данного судебного приговора были допущены серьезные ошибки. В результате халатности судьи подписанный им документ внесен в электронную базу «E-ХSUD».
По данному факту квалификационной коллегией судей ташкентских областных судов была назначена служебная проверка. В ходе расследования вышеуказанные обвинения подтвердились.
Результат служебной проверки был обсужден на квалификационной коллегии судей судов ташкентской области, в отношении председателя Аккурганского районного суда по уголовным делам была применена мера пресечения в виде штрафа.