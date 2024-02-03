Мигрантам в ростовском кафе полиция вручила повестки в военкомат

14 незаконных мигрантов донская полиция задержала после рейда в одном из кафе в центре Ростова, сообщают в пресс-службе УФСБ России по области.
На предмет незаконной миграции проверяли заведение общепита на пр. Ворошиловском. И подозрения оказались вполне обоснованными: во время рейда задержали 12 граждан Азербайджана, одного — Узбекистана, и одного — Турции.
Еще у двоих работников кафе — уроженцев Азербайджана с российским гражданством с документами оказалось все в порядке. Но выяснилось, что они не встали на воинский учёт. Стражи порядка вручили мужчинам повестки.
Как сообщили в ведомстве, всего после рейда составили 25 протоколов об административных правонарушениях. В отношении хозяина кафе возбуждено 11 административных расследований, его может ждать штраф от 400 до 800 тысяч рублей.
Незадолго до этого в Ростове задержали трёх подозреваемых в организации незаконной миграции.