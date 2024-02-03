На севере Красноярского края предупредили об опасности схода лавин

На севере Красноярского края предупредили о возможности схода лавины в горных районах. Об этом сообщили в Управлении ГО и ЧС Норильска.
«С 3 по 4 февраля в районах юго-западного склона горы Отдельная, ущелий ручья Угольный и реки Талнах, долины реки Хараелах, гор Шмидта и Гудчиха, рудников “Комсомольский”, “Маяк”, “Октябрьский”, “Скалистый”, “Таймырский” и прилегающих территорий есть опасность схода лавин», — предупреждает ведомство.
Жителей и гостей Норильска попросили не посещать данные и близлежащие территории в ближайшее время.
Помимо этого, на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель введено временное ограничение для автомобилей категории B и C.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске до 4 февраля продлили режим неблагоприятных метеоусловий.