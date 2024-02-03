В Уфе 10-летняя девочка умерла от ветрянки

Как сообщает телеграм-канал Mash, болезнь ребенка началась с высокой температуры и сильного кашля. 38-летняя мать приняла это за обычную простуду и решила вылечить дочь самостоятельно. Она давала ей жаропонижающее, антибиотики, лекарство от кашля и делала ингаляции. Но состояние третьеклассницы только ухудшалось. Участковый педиатр настаивала на госпитализации, но сам ребенок говорила, что чувствует себя хорошо. Тогда они продолжили лечение дома.