В Уфе 10-летняя девочка умерла от ветрянки

Как сообщает телеграм-канал Mash, болезнь ребенка началась с высокой температуры и сильного кашля. 38-летняя мать приняла это за обычную простуду и решила вылечить дочь самостоятельно. Она давала ей жаропонижающее, антибиотики, лекарство от кашля и делала ингаляции. Но состояние третьеклассницы только ухудшалось. Участковый педиатр настаивала на госпитализации, но сам ребенок говорила, что чувствует себя хорошо. Тогда они продолжили лечение дома.
На восьмые сутки болезни состояние девочки ухудшилось. Прибывшая скорая поставила ей укол и повезла в больницу, но ребенок скончалась по дороге в машине. Позже выяснилось, что это была ветряная оспа.