В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

Также указывается, что необходимо ввести ограничительные мероприятия (карантин) в данных очагах и пунктах, в том числе запретить перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением животных в неблагополучных пунктах. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.