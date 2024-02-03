В районе Челябинска ввели карантин из-за бешенства у домашних кошек

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев — РИА Новости. Бешенство выявили у домашних кошек в Советском районе Челябинска и в соседнем городе — Коркино, на данных территориях введены карантинные мероприятия, сообщается в распоряжении правительства региона.
В документе уточняется, что заболевшие животные — кошки — проживали в Советском районе Челябинска по улице Авторемонтная, в доме № 2 и в городе Коркино по улице Лесная, в доме № 13. Экспертиза, проведенная 31 января 2024 года, подтвердила заболеваемость кошек бешенством.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов, указанных в перечне эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов Челябинской области», — говорится в документе.
Также указывается, что необходимо ввести ограничительные мероприятия (карантин) в данных очагах и пунктах, в том числе запретить перемещение больных животных, их ввоз или вывоз, а также проведение ярмарок и выставок, связанных со скоплением и перемещением животных в неблагополучных пунктах. Ограничительные мероприятия устанавливаются до их отмены через 60 дней, говорится в распоряжении.