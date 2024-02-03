Через месяц скопившийся на улицах снег может растаять и затопить Казань

В исполкоме Казани на заседании оперативного штаба обсудили проблему очистки города от снега. Его в январе выпало рекордное количество. Такого не было уже много лет. Замело улицы и дворы. Дорожная техника и коммунальщики попросту не успевали за стихией. Ликвидацией последствий обильных снегопадов в Казани продолжают заниматься до сих пор. Полностью, а главное быстро, очистить город не получается из-за нехватки ресурсов, в том числе и кадровых. Казанцы уставали ждать, когда их двор почистят, сами брались за лопаты и раскапывали свои машины. Но не все поступили сознательно.