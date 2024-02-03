В Башкирии семья с детьми отравилась угарным газом.

О происшествии в Белорецке сообщили в региональном следкоме.
Пострадавшие 35-летний мужчина и 29-летняя женщина и двое мальчиков 10 и 8 лет доставлены в больницу Белорецка с признаками отравления угарным газом. Следователи приступили к выяснению обстоятельств ЧП. отравления семьи с двумя детьми.
«По предварительным данным, около 14.00 часов члены семьи находились у себя дома — в квартире многоквартирного дома на улице Пушкина, когда почувствовали головокружение, тошноту и стали терять сознание, в связи с чем вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали членам семьи первую помощь и всех госпитализировали. В настоящее время следователями совместно со специалистами газовой службы организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в ведомстве.
Взяла на контроль происшествие и прокуратура. На место выехал Белорецкий межрайонный прокурор Филюс Гаиткулов. Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку деятельности ресурсоснабжающей и управляющей организаций, в том числе при технической диагностике газового оборудования и вентиляционных каналов.
«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства», — отметили в прокуратуре.
Ранее прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП с двумя фурами в Иглинском районе Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».