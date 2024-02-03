В Башкирии семья с детьми отравилась угарным газом.

«По предварительным данным, около 14.00 часов члены семьи находились у себя дома — в квартире многоквартирного дома на улице Пушкина, когда почувствовали головокружение, тошноту и стали терять сознание, в связи с чем вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали членам семьи первую помощь и всех госпитализировали. В настоящее время следователями совместно со специалистами газовой службы организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в ведомстве.