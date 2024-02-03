15-летний подросток устроил массовое ДТП в Астане

«2 февраля текущего года водитель автомашины марки “Toyota RAV4” следуя по улице Мухамедханова при возникновении препятствия в условиях гололёда не справился с рулевым управлением, допустил наезд на столб освещение, а также на несколько транспортные средства и на металлический забор ограждения. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности».