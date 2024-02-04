МО РФ показало боевую работу ударной группы вертолетов ВКС

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и бронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, туда входят специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
«Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению скопления личного состава и техники противника. Полет проходил без особенностей. Техника отработала штатно. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении целей», — рассказал летчик Ка-52 с позывным Матерый.