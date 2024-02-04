Могли пострадать дети: спасатели вывели восемь человек из пожара на Большой

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь полыхает в квартире на пятом этаже. Огнеборцы оперативно вывели на улицу восемь жильцов верхних этажей, которые могли получить отравление угарным газом. Трое из них — дети. Другие 20 человек покинули жилье самостоятельно. В их числе оказался и собственник горевшей квартиры.