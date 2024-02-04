Могли пострадать дети: спасатели вывели восемь человек из пожара на Большой

Вечер 3 февраля едва не закончился трагедией для жителей многоквартирного дома по улице Большой. В 19:37 в пожарно-спасательную часть поступил сигнал о возгорании.
Прибыв на место, пожарные установили, что огонь полыхает в квартире на пятом этаже. Огнеборцы оперативно вывели на улицу восемь жильцов верхних этажей, которые могли получить отравление угарным газом. Трое из них — дети. Другие 20 человек покинули жилье самостоятельно. В их числе оказался и собственник горевшей квартиры.
Уже в 20:33 пожар площадью 10 квадратных метров полностью потушили. Благодаря умелым действиям спасателей, жертв и пострадавших удалось избежать.