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В ДТП на трассе Красноярского края погиб 16-летний водитель

Трагический инцидент произошёл вечером 3 февраля на трассе Канского района.
Источник: ГУ МВД

В Канском районе Красноярского края погиб 16-летний водитель в ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД.

Трагический инцидент произошёл на 11 км трассы «Канск-Тасеево-Устье». По данным ГИБДД, 16-летний подросток за рулём автомобиля Toyota Vitz выехал на встречку, где столкнулся 44-летним водителем Toyota Corona.

В результате аварии 16-летний парень погиб на месте от полученных травм. Водителя Toyota Corona госпитализировали в медицинское учреждение.

В настоящий момент инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства смертельной аварии.