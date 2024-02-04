В Красноярском крае помощник телефонных мошенников получил 4,5 года колонии

Красноярский краевой суд приговорили жителя Зеленогорска к 4,5 годам колонии за работу на телефонных мошенников. Мужчина исполнял роль курьера и переводил деньги злоумышленникам.
Как рассказали в полиции, мужчина искал работу в интернете и вышел на аферистов, которые обманывали пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники назвали «работнику» четыре адреса, где он должен был забрать деньги у обманутых пожилых граждан.
Всего курьер забрал около 410 тысяч рублей. Часть средств он оставил себе и потратил на личные нужды.
В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Судья назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, а также постановил полностью возместить потерпевшим причинённый ущерб.