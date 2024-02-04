В Красноярском крае помощник телефонных мошенников получил 4,5 года колонии

Как рассказали в полиции, мужчина искал работу в интернете и вышел на аферистов, которые обманывали пенсионеров по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники назвали «работнику» четыре адреса, где он должен был забрать деньги у обманутых пожилых граждан.