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Бизнесмена в Приморье приговорили к условному сроку за взятку трепангом

Он пытался легализовать почти 2,5 тонны трепанга сомнительного происхождения.
Источник: ФТС

Приморского предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы за взятку, которую он дал ветеринарному врачу за внесение заведомо ложных сведений в государственную информационную систему «Меркурий». Кроме того, вознаграждение предназначалось за то, чтобы специалист выдал сертификат, не проверяя безопасность пяти партий морепродуктов общим весом почти в две с половиной тонны, тем самым легализовав продукцию сомнительного происхождения.

В качестве взятки 48-летний предприниматель передал ветеринарному врачу 10 тысяч рублей и 12 килограммов трепанга.

Приговор по уголовному делу вынес Хасанский районный суд накануне. Он приговорил бизнесмена к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, подсудимому назначили штраф в 450 тысяч рублей.

В России разрешён оборот трепангов только выращенных на специальных морских фермах. Добыча этого вида иглокожих в прибрежных акваториях запрещена законом, однако в регионе процветает браконьерский лов. Чтобы легализовать добытых таким незаконным способом трепангов, предприниматели идут на различные ухищрения.