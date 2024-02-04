Бизнесмена в Приморье приговорили к условному сроку за взятку трепангом

Приморского предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы за взятку, которую он дал ветеринарному врачу за внесение заведомо ложных сведений в государственную информационную систему «Меркурий». Кроме того, вознаграждение предназначалось за то, чтобы специалист выдал сертификат, не проверяя безопасность пяти партий морепродуктов общим весом почти в две с половиной тонны, тем самым легализовав продукцию сомнительного происхождения.