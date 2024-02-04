Бизнесмена в Приморье приговорили к условному сроку за взятку трепангом

Приморского предпринимателя приговорили к трём годам лишения свободы за взятку, которую он дал ветеринарному врачу за внесение заведомо ложных сведений в государственную информационную систему «Меркурий». Кроме того, вознаграждение предназначалось за то, чтобы специалист выдал сертификат, не проверяя безопасность пяти партий морепродуктов общим весом почти в две с половиной тонны, тем самым легализовав продукцию сомнительного происхождения.
В качестве взятки 48-летний предприниматель передал ветеринарному врачу 10 тысяч рублей и 12 килограммов трепанга.
Приговор по уголовному делу вынес Хасанский районный суд накануне. Он приговорил бизнесмена к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, подсудимому назначили штраф в 450 тысяч рублей.
В России разрешён оборот трепангов только выращенных на специальных морских фермах. Добыча этого вида иглокожих в прибрежных акваториях запрещена законом, однако в регионе процветает браконьерский лов. Чтобы легализовать добытых таким незаконным способом трепангов, предприниматели идут на различные ухищрения.