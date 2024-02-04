Еще троих поджигателей квартир задержали в Петербурге

18-й и 19-й поджоги квартир случились в Петербурге за первую февральскую неделю. Подозреваемых в опасных играх с огнем задержали 3 февраля. Ими оказались 19-летний машинист полиграфии и его ровесник, работающий оператором-наладчиком, а также 60-летний безработный. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Квартира, расположенная на набережной Мойки, загорелась ранним утром из-за вспыхнувших покрышек. Двое неизвестных скрылись на каршеринге, — передает агентство.
На молодых людей возбудили уголовное дело, их задержали тем же вечером. Оба петербуржца уже имели проблемы с законом: привлекались за хулиганство и умышленное вооруженное причинение вреда здоровью из-за ненависти пару лет назад.
Второе жилье загорелось на проспекте Солидарности. Ущерб составил 200 тысяч рублей, а возле обгоревшей двери нашли канистру с бензином. Подозреваемого задержали в его квартире, расположенной в том же доме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.