Еще троих поджигателей квартир задержали в Петербурге

18-й и 19-й поджоги квартир случились в Петербурге за первую февральскую неделю. Подозреваемых в опасных играх с огнем задержали 3 февраля. Ими оказались 19-летний машинист полиграфии и его ровесник, работающий оператором-наладчиком, а также 60-летний безработный. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».