В центре Воронежа заметили молодого человека с пистолетом

На Никитинской улице в Воронеже вечером субботы, 3 февраля, возле остановки «Карла Маркса» был замечен молодой человек, в руках у которого находился предмет, напоминающий пистолет с глушителем. По словам очевидцев, «стрелок» открыто демонстрировал пистолет и время от времени наводил его на людей.