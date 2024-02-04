В центре Воронежа заметили молодого человека с пистолетом

На Никитинской улице в Воронеже вечером субботы, 3 февраля, возле остановки «Карла Маркса» был замечен молодой человек, в руках у которого находился предмет, напоминающий пистолет с глушителем. По словам очевидцев, «стрелок» открыто демонстрировал пистолет и время от времени наводил его на людей.
Как позднее выяснилось, оружие было не огнестрельным, а страйкбольным. В соцсетях сообщили, что неравнодушные прохожие «изъяли» пистолет у молодого человека, чтобы он не пугал горожан.
— У него отобрали, он побежал за пацаном разъяренный, глаза красные, — рассказывает очевидец. В комментариях под записью в соцсети воронежцы не одобрили поведение молодого человека и отметили, что, учитывая текущую ситуацию, многих людей мог серьезно испугать вид оружия в руках у незнакомца.
Поступок горожанина, забравшего пистолет у «стрелка», большинство комментаторов посчитало правильным. В полицию поступило обращение от горожан.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее Грибановский районный суд Воронежской области вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиненному в хулиганстве с применением оружия. РИА «Воронеж» рассказывало, что пьяный грибановец зарядил двуствольное охотничье ружье, вышел на крыльцо своего дома, направил оружие в сторону жилого сектора и шедших по проезжей части людей, после чего дважды выстрелил в их сторону.