Землетрясение стало причиной утечки газа в Шымкенте

«КазТрансГаз Аймак» совместно с АО «Интергаз Центральная Азия» и ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» для обеспечения безопасности с 23 января ежедневно проводится обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них после землетрясения. Также привлекаются мобильные лаборатории «ДЛС-Пергам», позволяющие повысить оперативность обследования.