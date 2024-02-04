Землетрясение стало причиной утечки газа в Шымкенте

АСТАНА, 4 фев — Sputnik. Газовые службы оперативно устранили утечку газа в Шымкенте, из-за которой 1 500 потребителей остались без голубого топлива, сообщает компания QazaqGaz. Причиной аварии стало недавнее крупное землетрясение.
К данному часу все потребители подключены к газоснабжению.
«Утечка образовалась вследствие недавнего землетрясения. Напомним, ранее аналогичная ситуация была зафиксирована на подземном стальном газопроводе среднего давления близ села Кайнар», — сообщает компания.
«КазТрансГаз Аймак» совместно с АО «Интергаз Центральная Азия» и ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» для обеспечения безопасности с 23 января ежедневно проводится обход по выявлению и устранению негативных последствий на газопроводах и сооружениях на них после землетрясения. Также привлекаются мобильные лаборатории «ДЛС-Пергам», позволяющие повысить оперативность обследования.
Напомним, 3 февраля поступило сообщение о запахе газа на улице Акдала в микрорайоне Мартобе в Шымкенте.
Работы по устранению утечки вели всю ночь, утром 4 февраля подключение потребителей полностью завершено.
Крупное землетрясение в ночь на 23 января
Ночью 23 января алматинцы почувствовали землетрясение в 5 баллов. Его эпицентр находился в 264 километрах на юго-восток от Алматы на границе Китая и Кыргызстана. Отголоски ощутили также жители Астаны, Шымкента и нескольких регионов страны.