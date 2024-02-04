Мужчину убили в Уральске

Напомним, ранее жителя Мангистауской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство собственного отца. Преступление было совершено летом прошлого года. В Павлодаре мужчина отметил день рождения, а на следующий день у него родился первенец. Однако увидеть своего сына парень не успел, через два часа павлодарца задушили на улице. По обвинению в убийстве задержали 40-летнего мужчину.