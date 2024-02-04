В Новосибирске оправдали обвиняемых в убийстве хирурга

Преступление произошло 15 мая 2022 года на территории ЖК «Марсель». По данным следствия, Роман вместе с другом сидели на скамейке. Позже к ним подошли фигуранты Денис Голованов и Михаил Свиридов. В какой-то момент общение перешло в конфликт, Свиридов принес из машины нож и биту, передал холодное оружие Голованову. Последний внезапно нанес удар хирургу. Также ему нанесли два удара битой по голове. В больнице Романа попытались спасти, но безуспешно.