Пенсионерка упала из-за скользкого тротуара на севере Петербурга и скончалась

Как рассказала «Фонтанке» в воскресенье, 4 февраля, сестра погибшей Валерия Алексеевна, ее родственница жила на проспекте Королёва и утром в пятницу, 2 февраля, шла домой из поликлиники. По пути она поскользнулась и упала, а придя домой, рассказала об этом мужу. По словам Валерии Алексеевны, спустя какое-то время пенсионерке стало плохо, но супруга дома не оказалось — он ушел в магазин. Тогда пострадавшая позвонила сестре и попросила привезти таблетки от головной боли.