Пенсионерка упала из-за скользкого тротуара на севере Петербурга и скончалась

85-летняя жительница Приморского района поскользнулась и упала по пути домой. Пенсионерку госпитализировали и поместили в реанимацию, где она скончалась на следующий день.
Как рассказала «Фонтанке» в воскресенье, 4 февраля, сестра погибшей Валерия Алексеевна, ее родственница жила на проспекте Королёва и утром в пятницу, 2 февраля, шла домой из поликлиники. По пути она поскользнулась и упала, а придя домой, рассказала об этом мужу. По словам Валерии Алексеевны, спустя какое-то время пенсионерке стало плохо, но супруга дома не оказалось — он ушел в магазин. Тогда пострадавшая позвонила сестре и попросила привезти таблетки от головной боли.
«Она говорила: “У меня сильно болит голова”. Я сразу взяла такси и приехала, вызвала скорую. Она еще была в сознании, я дала ей таблетки. Пришел муж, мы начали собирать вещи (для госпитализации. — Прим. ред.). Потом смотрю, она с дивана съезжает. Я подбежала, поймала ее, не дала ей упасть», — вспоминает Валерия Алексеевна.
По словам женщины, ее сестра уже была без сознания, когда приехала скорая помощь. Пенсионерку госпитализировали. По данным «Фонтанки», у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени и два субдуральных кровоизлияния. Женщину поместили в реанимацию. На следующий день, вечером 3 февраля, пенсионерка скончалась.
Как отметила Валерия Алексеевна, сестра нередко возмущалась плохой уборкой улиц.
По данным «Фонтанки», за неделю с 22 по 28 января из-за гололеда пострадали как минимум 489 человек, и это только в семи центральных районах Петербурга.