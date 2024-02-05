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Хабаровчанина осудили за перевозку, хранение и попытку сбыта наркотиков

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Источник: AP 2023

Хабаровчанина осудили на 6 лет за перевозку, хранение и попытку сбыта наркотиков, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Неизвестный создал организованную группу межрегионального масштаба, чтобы продавать наркотики через интернет в разных регионах страны. В августе прошлого года подсудимый вступил в эту группу и принял на себя функции перевозчика, фасовщика, закладчика.

В декабре прошлого года мужчина на своем автомобиле «Вольво» выехал из Хабаровска в Новосибирскую область, где забрал из тайников почти 2 кг синтетических наркотиков. Также он забрал из тайников в Красноярском крае 372 гр наркотиков. Запрещенные вещества он перевез в багажнике в Хабаровск, где собирался хранить их, ожидая указаний о их фасовке и раскладке закладок.

Однако автомобиль был остановлен на посту «ГИБДД Мухен», наркотики были изъяты.

Свою вину мужчина признал, способствовал раскрытию преступления, раскаялся, просил не лишать его свободы.

«Краснофлотским районным судом Хабаровска постановлен обвинительный приговор в отношении 37-летнего хабаровчанина по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. С учетом наличия смягчающих наказания обстоятельств, отсутствия отягчающих, также положений ч. 3 ст. 30 УК РФ о неоконченном преступлении (покушении на сбыт), суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора Краснофлотского района Хабаровска Инна Филипова.