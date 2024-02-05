Хабаровчанина осудили за перевозку, хранение и попытку сбыта наркотиков

Неизвестный создал организованную группу межрегионального масштаба, чтобы продавать наркотики через интернет в разных регионах страны. В августе прошлого года подсудимый вступил в эту группу и принял на себя функции перевозчика, фасовщика, закладчика.

В декабре прошлого года мужчина на своем автомобиле «Вольво» выехал из Хабаровска в Новосибирскую область, где забрал из тайников почти 2 кг синтетических наркотиков. Также он забрал из тайников в Красноярском крае 372 гр наркотиков. Запрещенные вещества он перевез в багажнике в Хабаровск, где собирался хранить их, ожидая указаний о их фасовке и раскладке закладок.