Безработная женщина и пенсионер из Усолья сделали мошенников миллионерами

Как рассказали полицейские, безработная усольчанка заинтересовалась рекламой о заработке на инвестиционной бирже, «всплывшей» на экране:
«Девушка перешла на сайт, зарегистрировалась и вложила 10 тысяч рублей. Злоумышленники позволили ей вывести прибыль в размере 1500 рублей».
После этого «инвестициями» начал руководить профессиональный «брокер». Под его чутким руководством начинающая инвестор взяла несколько кредитов и перевела на указанный ей кошелек 450 тысяч рублей. Сразу после этого счет оказался заблокирован, но «наставник» пояснил: это нормально. Надо, дескать, оформить «торговую лицензию», а стоит она 500 тысяч рублей.
Понимая, что еще полмиллиона ей, безработной, ни один банк не даст, девушка попросила помощи у подруги. Но той в кредите отказали. Время шло, счет так и оставался «мертвым», «брокер» молчал.
70-летний же попался на схему «на вас прямо сейчас кто-то очень нехороший оформляет кредит»:
«Звонивший уверял о неизвестных, пытающихся оформить на имя заявителя займ в микрофинансовой организации. Для сохранения денежных средств требовалось открыть “резервный счет”. Доверившись собеседнику, пенсионер перевел 630 тысяч рублей на указанные реквизиты».
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
По данным правоохранителей, всего сначала 2024 года 140 жителей Иркутской области подарили телефонным мошенника более 90 миллионов рублей.