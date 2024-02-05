Безработная женщина и пенсионер из Усолья сделали мошенников миллионерами

После этого «инвестициями» начал руководить профессиональный «брокер». Под его чутким руководством начинающая инвестор взяла несколько кредитов и перевела на указанный ей кошелек 450 тысяч рублей. Сразу после этого счет оказался заблокирован, но «наставник» пояснил: это нормально. Надо, дескать, оформить «торговую лицензию», а стоит она 500 тысяч рублей.