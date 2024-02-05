Три охотника погибли в результате несчастных случаев в Иркутской области в 2023 году

Четыре несчастных случая произошло во время охоты в Иркутской области в 2023 году. В результате три человека погибли и еще один получил огнестрельное ранение. Между тем в 2022-м было зарегистрировано два таких случая. А с начала 2024 года в Приангарье зафиксировали один факт случайной смерти на охоте, который случился в Братске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По мнению руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира региона Валентина Бороденко, несчастные случаи произошли в следствие несоблюдения техники безопасности. С ним также согласился заместитель начальника областного управления Росгвардии — начальник центра лицензионно-разрешительной работы Сергей Малов. Он подчеркнул, что во время охоты люди часто допускают нарушения правил хранения и ношения оружия.
В целях самообороны жители региона имеют разрешения на владение почти 150 единиц гладкоствольного оружия, хотя ношение этого оружия запрещено, и порядка 6 тысяч единиц травматического оружия, передает «Интерфакс».
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что охотник случайно застрелил товарища в Братском районе. До этого мужчина привлекался к административной ответственности за езду на снегоходе с заряженным оружием.