Три охотника погибли в результате несчастных случаев в Иркутской области в 2023 году

Четыре несчастных случая произошло во время охоты в Иркутской области в 2023 году. В результате три человека погибли и еще один получил огнестрельное ранение. Между тем в 2022-м было зарегистрировано два таких случая. А с начала 2024 года в Приангарье зафиксировали один факт случайной смерти на охоте, который случился в Братске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.