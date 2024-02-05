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Стало известно о состоянии девочки, выжившей в жутком ДТП в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. Врачи продолжают бороться за жизнь 8-летней девочки, которая выжила в ДТП в Находке 28 января. В настоящее время она находится в больнице.
Источник: РИА "Новости"

«Состояние по-прежнему тяжелое, успешно проведено несколько операций. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили «ФедералПресс» в минздраве Приморского края.

Также стало известно, что девочка начала приходить в себя.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в жутком ДТП в Находке погибла семейная пара, выжила их 8-летняя дочь. У девочки тяжелые травмы рук, ног и грудной клетки. Виновник аварии — 27-летний местный житель — задержан. В больнице, где он проходит лечение, дежурят сотрудники полиции.