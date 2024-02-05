Стало известно о состоянии девочки, выжившей в жутком ДТП в Находке

«Состояние по-прежнему тяжелое, успешно проведено несколько операций. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили «ФедералПресс» в минздраве Приморского края.
Также стало известно, что девочка начала приходить в себя.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в жутком ДТП в Находке погибла семейная пара, выжила их 8-летняя дочь. У девочки тяжелые травмы рук, ног и грудной клетки. Виновник аварии — 27-летний местный житель — задержан. В больнице, где он проходит лечение, дежурят сотрудники полиции.