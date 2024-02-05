Стало известно о состоянии девочки, выжившей в жутком ДТП в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля, ФедералПресс. Врачи продолжают бороться за жизнь 8-летней девочки, которая выжила в ДТП в Находке 28 января. В настоящее время она находится в больнице.