В Приморье сбили ребенка прямо на пешеходном переходе

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке женщина на Mazda CX-5 ехала со стороны улицы Арсеньева в сторону дома № 8 и в районе дома № 11 сбила 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После этого водитель уехала с места ДТП, не оказав подростку никакой помощи.