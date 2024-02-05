В Приморье сбили ребенка прямо на пешеходном переходе

В Находке утром 5-го февраля в районе дома № 20 на улице Ленинской 36-летняя водитель Toyota Vitz сбила на пешеходном переходе 11-летнего мальчика. Женщина тут же вызвала скорую помощь ребенку, пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Прокуратура города поставила на контроль ход и результаты расследования по факту этого дорожного происшествия.
«Надзорное ведомство проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и результаты административного расследования», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке женщина на Mazda CX-5 ехала со стороны улицы Арсеньева в сторону дома № 8 и в районе дома № 11 сбила 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. После этого водитель уехала с места ДТП, не оказав подростку никакой помощи.