На СВО погиб военнослужащий Анатолий Степанов из Пермского края

Военнослужащий Анатолий Степанов из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Кишертского округа.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память!» — говорится в сообщении властей.
Прощание с погибшим бойцом пройдёт 5 февраля в Кишертском доме культуры.
Напомним, 4 февраля стало известно о гибели в СВО ещё одного жителя Пермского края — Сергея Белькова из Гайнов. Старший стрелок погиб 9 января.