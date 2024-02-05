Омич продал жителю Республики Коми несуществующий телевизор

Ему предъявлены обвинения за кражу с банковского счёта, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.
По версии следствия мужчина вместе с сообщниками похищал деньги, предлагая купить товары на одном из маркетплейсов.
Молодой человек зарегистрировался там, используя недостоверные реквизиты, и опубликовал объявление о продаже телевизора. Таким образом житель Республики Коми лишился 30 тысяч рублей.
Вину свою омич признал и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Омска.
Ранее мы писали о мужчине, который похитил у более трёх миллионов рублей у различных организаций. Он предлагал купить удобрения, отруби и сахар, однако после получения аванса исчезал.