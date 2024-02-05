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Драка на одной из газовых заправок Ферганы закончилась смертью 22-летнего парня

Три человека устроили драку на АГНКС в Дангаринском районе.
Источник: Uznews

3 февраля на автозаправочной станции, расположенной в Дангаринском районе, трое граждан устроили драку. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

22-летний парень, решивший успокоить конфликтующих, в результате был избит. Спустя время этот молодой человек потерял сознание. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В отношении двух граждан, принимавших участие в драке, возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РУз (Хулиганство). Подозреваемые задержаны.

По факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.