Окончены поиски сноубордиста, потерявшегося в южноуральском горнолыжном центре

В Поисково-спасательной службе Челябинской области сообщили, что о потерявшемся 23-летнем южноуральце стало известно в субботу вечером. Тревогу забила девушка, вместе с которой молодой человек приехал на «Егозу». Мужчина решил кататься вне трассы, поэтому то, что ее спутника долго нет, посетительница обнаружила уже накануне закрытия комплекса.
Мужчину сначала искали сотрудники центра. Однако его нигде не было. Телефона у фрирайдера тоже с собой не оказалось, поэтому решили обратиться за помощью к экстренным службам.
Территорию комплекса прибыли сотрудники Кыштымского отряда областной ПСС. Искали сноубордиста пешком, пытаясь найти следы выкатов, и также на автомобиле, исследуя дороги около «Егозы».
В результате в районе девяти часов вечера молодого человека нашли в лесу уставшего. Как выяснилось, он оказался там после одного из свободных спусков, но в темноте найти обратную дорогу не смог. Через какое-то время он бросил снаряжение и шел пешком. В итоге, плутая в массиве, он провел там 4 часа. При этом в ведомстве заметили, что «прогулка» могла растянуться еще на более долгое время, ведь ботинки для сноуборда абсолютно не предназначены для ходьбы по глубоким сугробам.