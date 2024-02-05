Окончены поиски сноубордиста, потерявшегося в южноуральском горнолыжном центре

В результате в районе девяти часов вечера молодого человека нашли в лесу уставшего. Как выяснилось, он оказался там после одного из свободных спусков, но в темноте найти обратную дорогу не смог. Через какое-то время он бросил снаряжение и шел пешком. В итоге, плутая в массиве, он провел там 4 часа. При этом в ведомстве заметили, что «прогулка» могла растянуться еще на более долгое время, ведь ботинки для сноуборда абсолютно не предназначены для ходьбы по глубоким сугробам.