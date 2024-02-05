Самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за лопнувшего стекла, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Напомним, судно вылетело сегодня из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, однако ему пришлось вернуться в аэропорт вылета. В Telegram-канале «112» сообщили о том, что причиной аварийной посадки стало лопнувшее лобовое стекло самолета.
«Сегодня в 16.04 в аэропорт Хабаровск вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа. На месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме», — сообщила начальник пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт» Анастасия Хаустова.