Самолет совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за лопнувшего стекла

Напомним, судно вылетело сегодня из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, однако ему пришлось вернуться в аэропорт вылета. В Telegram-канале «112» сообщили о том, что причиной аварийной посадки стало лопнувшее лобовое стекло самолета.