В Хабаровске осудили иностранца за помощь террористической организации

В Хабаровске на 9,5 лет осудили иностранца за помощь террористической организации, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
В ноябре 2022 года сотрудники УФСБ задержали иностранца, который направлял финансовую помощь членам террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (деятельность на территории Российской Федерации запрещена) в Сирийской Арабской Республике.
«По данному факту, на основании полученных материалов оперативно-розыскной деятельности, следователями УФСБ России по Хабаровскому краю в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
1-й Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 лет (4 года в тюрьме, остальные в исправительной колонии строго режима).