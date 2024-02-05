Школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве подруги, оставили в СИЗО

Ранее ЕАН писал, что убийство было совершено в ночь на 7 августа 2023 года. По версии следствия, 15-летний подросток пришел в гости к однокласснику со своей подругой. Родители одноклассника уехали на дачу, и молодые люди решили весело провести время. У них была бутылка водки. Через какое-то время гость начал обвинять свою подругу в измене. Затем он утащил ее в ванную и там начал избивать. Хозяин квартиры попытался заступиться, но гость был сильнее физически. Тогда хозяин написал своим родителям сообщение, что его одноклассник сошел с ума, и объяснил, что происходит. Когда родители перезвонили, под угрозой расправы школьник сказал, что все спокойно. Однако взрослые не поверили и вызвали полицию. Хозяин квартиры рассказал, что девушка сильно кричала. Потом он увидел в ванной, что она раздета, вся в крови, а в шею воткнут нож. Соседи заявили, что не слышали криков.