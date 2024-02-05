Кричал и бросался на капот: на видео сняли неадекватное поведение воронежца с пистолетом

Автомобилист из Воронежа сообщил в социальных сетях об инциденте, который произошел с ним утром пятницы, 2 февраля, на проспекте Революции. По словам воронежца, возле здания городской больницы № 2 (проспект Революции, 12) неизвестный ему мужчина выбежал на дорогу с предметом, походим на пистолет. Хулиган вел себя неадекватно: бросался на капот, целился в лобовое стекло и невнятно что-то кричал. Автолюбитель опубликовал запись с регистратора в соцсети: