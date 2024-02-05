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Водитель «Спарка» 88 раз нарушил правила, но штраф не оплатил. Автомобиль продадут в счет погашения долгов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте водитель «Спарка» 88 раз нарушил правила дорожного движения и не оплатил сумму накопившихся штрафов в размере более 40 миллионов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сотрудники Учтепинского отделения бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, которые отправили автомобиль нарушителя на штраф-площадку, выяснили, что у владельца машины имеется также задолженность по кредиту на сумму 52,8 миллиона сумов перед банком.

Для погашения долгов по штрафам и по кредиту «Спарк», принадлежащий нарушителю, будет продан на аукционе.

Напомним, что ранее в Узбекистане был зафиксирован случай с автомобилем, который был продан без нотариального оформления. После этого машина побывала у шести владельцев, при этом последний хозяин разобрал ее на запчасти, а госномер устанавливал на другие машины, которые нарушали ПДД. В итоге — 100 нарушений на 50 миллионов сумов.

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