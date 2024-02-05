Водитель «Спарка» 88 раз нарушил правила, но штраф не оплатил. Автомобиль продадут в счет погашения долгов

Сотрудники Учтепинского отделения бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре, которые отправили автомобиль нарушителя на штраф-площадку, выяснили, что у владельца машины имеется также задолженность по кредиту на сумму 52,8 миллиона сумов перед банком.
Для погашения долгов по штрафам и по кредиту «Спарк», принадлежащий нарушителю, будет продан на аукционе.
Напомним, что ранее в Узбекистане был зафиксирован случай с автомобилем, который был продан без нотариального оформления. После этого машина побывала у шести владельцев, при этом последний хозяин разобрал ее на запчасти, а госномер устанавливал на другие машины, которые нарушали ПДД. В итоге — 100 нарушений на 50 миллионов сумов.