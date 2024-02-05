Удаляя зуб, свердловский стоматолог сломал пациентке челюсть

«В госпитале Тамаре провели две операции, установили титановые пластины. Пациентка 9 дней провела в больнице, все это время она могла питаться только через трубочку перетертой пищей, из-за чего резко похудела. За короткий срок Тамара испытала огромный стресс: перелом, 2 КТ за неделю, наркоз, потерю веса и памяти. Рот долгое время не открывался, подвижность челюсти до сих пор не восстановилась», — рассказали в суде.