Удаляя зуб, свердловский стоматолог сломал пациентке челюсть

Как рассказали ЕАН в Свердловском областном суде, в октябре 2022 года Тамара пошла в ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» удалять зуб. Во время процедуры у пациентки сломалась челюсть. Хирург дал пострадавшей направление в Екатеринбург в госпиталь ветеранов войн.
«В госпитале Тамаре провели две операции, установили титановые пластины. Пациентка 9 дней провела в больнице, все это время она могла питаться только через трубочку перетертой пищей, из-за чего резко похудела. За короткий срок Тамара испытала огромный стресс: перелом, 2 КТ за неделю, наркоз, потерю веса и памяти. Рот долгое время не открывался, подвижность челюсти до сих пор не восстановилась», — рассказали в суде.
Пострадавшая подала в Режевской суд иск к поликлинике о взыскании компенсации морального вреда на 430 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск частично — назначил выплатить Тамаре 250 тыс. Поликлиника пыталась оспорить это решение в Свердловском областном суде. Врачи пояснили, что перед удалением зуба пациентка была предупреждена о возможных побочных эффектах медицинского вмешательства. Облсуд оставил решение о выплате компенсации в силе.