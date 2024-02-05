Лосиха погибла на железнодорожных путях

Инцидент произошёл на 101-м километре перегона «Калининград — Советск». Животное попало под дизель-поезд. Сообщение о происшествии поступило от работника ведомственной охраны Калининградской железной дороги. Транспортные полицейские осмотрели место происшествия и опросили работников железной дороги. Лосиха выбежала на железнодорожные пути перед проходящим поездом. И хотя машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Дикое животное погибло на месте. Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели животного.