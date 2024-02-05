Экс-главе сельсовета в Башкирии вынесли приговор по семи уголовным статьям

«Установлено, что с апреля по август 2022 года глава сельского поселения получил 23 тысячи рублей за предоставление подложных документов об отбытии двумя местными жителями назначенного судом наказания в виде обязательных работ. Также он обвинялся во вмешательстве в деятельность компании “ЭнергоСтройКомплект” при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по обустройству систем наружного освещения 16 улиц в селе Красноусольский на общую сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, он не исполнил решение суда по оборудованию тротуаров на улицах населенного пункта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.