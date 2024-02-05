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Экс-главе сельсовета в Башкирии вынесли приговор по семи уголовным статьям

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы Красноусольского сельсовета по статьям «получение взятки», «мелкое взяточничество», «злоупотребление должностными полномочиями», «служебный подлог», «превышение должностных полномочий», «воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», «злостное неисполнение решения, вступившего в законную силу».
Источник: Башинформ

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили в том числе материалы прокурорской проверки.

«Установлено, что с апреля по август 2022 года глава сельского поселения получил 23 тысячи рублей за предоставление подложных документов об отбытии двумя местными жителями назначенного судом наказания в виде обязательных работ. Также он обвинялся во вмешательстве в деятельность компании “ЭнергоСтройКомплект” при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по обустройству систем наружного освещения 16 улиц в селе Красноусольский на общую сумму более 1,2 млн рублей. Кроме того, он не исполнил решение суда по оборудованию тротуаров на улицах населенного пункта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, запретив занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах на 5 лет.