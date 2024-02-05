Жительница Молдовы подралась с сожителем, пытаясь выгнать его из дома: Он ударил ее ломом по голове, и она впала в кому

Как сообщает pulsmedia.md, мужчина и женщина сожительствовали около 6 месяцев. Все это время они жили в доме женщины. На фоне ревности между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Женщина хотела выгнать возлюбленного из своего дома, но он попросил остаться у нее до весны, потому что у него доме нет дров, а значит нечем топить печку.