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Жительница Молдовы подралась с сожителем, пытаясь выгнать его из дома: Он ударил ее ломом по голове, и она впала в кому

По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел накануне в селе Токуз Каушанского района.

Как сообщает pulsmedia.md, мужчина и женщина сожительствовали около 6 месяцев. Все это время они жили в доме женщины. На фоне ревности между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Женщина хотела выгнать возлюбленного из своего дома, но он попросил остаться у нее до весны, потому что у него доме нет дров, а значит нечем топить печку.

Однако женщина была настроена решительно — она взяла металлический лом и пыталась выгнать им сожителя. В этом момент мужчина схватил орудие и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая потеряла сознание.

На место прибыла скорая помощь и полиция. Женщину доставили в реанимацию. Она впала в кому. Ее сожителя задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.