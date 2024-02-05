Жительница Молдовы подралась с сожителем, пытаясь выгнать его из дома: Он ударил ее ломом по голове, и она впала в кому

Инцидент произошел накануне в селе Токуз Каушанского района.
Как сообщает pulsmedia.md, мужчина и женщина сожительствовали около 6 месяцев. Все это время они жили в доме женщины. На фоне ревности между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Женщина хотела выгнать возлюбленного из своего дома, но он попросил остаться у нее до весны, потому что у него доме нет дров, а значит нечем топить печку.
Однако женщина была настроена решительно — она взяла металлический лом и пыталась выгнать им сожителя. В этом момент мужчина схватил орудие и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшая потеряла сознание.
На место прибыла скорая помощь и полиция. Женщину доставили в реанимацию. Она впала в кому. Ее сожителя задержали на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело.