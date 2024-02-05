На Балтийской косе нашли человеческую ногу, она оказалась необычной

На Балтийской косе на пляже обнаружили человеческую ногу. Отдыхающие позвонили в экстренные службы, а те, прибыв на место, сказали, что нога ненастоящая.
Об этом сообщает «Клопс» в понедельник, 5 февраля.
Жуткую находку сделали в воскресенье. На пляж приехали сотрудники уголовного розыска, судебный медик, следователь и криминалист регионального следственного комитета. Но, обследовав ногу, выяснили, что она сделана из резины и латекса.
«При обычном рассмотрении [ногу] практически невозможно отличить от настоящей. Теперь сотрудники правоохранительных органов гадают, откуда она могла к нам приплыть», сообщил источник.
Не исключено, что ногу прибило морем, а раньше ее использовали для киносъемок.