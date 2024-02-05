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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.

Потери противника составили:

  • до 290 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе поражены:

  • боевая машина РСЗО «Град»;
  • гаубица Д-20;
  • орудие Д-30;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.