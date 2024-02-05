Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.
Потери противника составили:
- до 290 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- боевая машина РСЗО «Град»;
- гаубица Д-20;
- орудие Д-30;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.