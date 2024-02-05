Сурхандарьинский блогер Отабек Сатторий вышел из тюрьмы

В декабре прошлого года в Навоийский городской суд поступило прошение о переводе осужденного О. Сатторий в колонию-поселение. Поскольку заключенный отбыл не менее одной трети срока заключения, а также встал на путь исправления, его ходатайство было удовлетворено. Оставшиеся 3 года 8 месяцев 27 дней заключенный должен был провести в колонии-поселении.