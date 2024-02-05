Сурхандарьинский блогер Отабек Сатторий вышел из тюрьмы

Ранее мы сообщали, что в мае 2021 года Музрабадский суд по уголовным делам Сурхандарьинской области признал блогера Отабека Сатторий виновным в вымогательстве в особо крупном размере и клевете и приговорил к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.
В декабре прошлого года в Навоийский городской суд поступило прошение о переводе осужденного О. Сатторий в колонию-поселение. Поскольку заключенный отбыл не менее одной трети срока заключения, а также встал на путь исправления, его ходатайство было удовлетворено. Оставшиеся 3 года 8 месяцев 27 дней заключенный должен был провести в колонии-поселении.
5 февраля Каршинский районный суд по уголовным делам рассмотрел и удовлетворил ходатайство Отабека Сатторий о смягчении наказания. .Решением суда, основанным на п. «в» ч. 3 ст. 74 УК РУз, оставшиеся 2 года 11 месяцев 25 дней лишения свободы, которые не были отбыты до 5 февраля 2024 года, заменены на исправительные работы. .20% зарплаты О. Сатторий будет удерживаться в пользу государства.