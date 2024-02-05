В Навои учитель русского языка и литературы избил двоих учеников 9 класса — видео

В социальных сетях распространилось видео под названием «Учитель русского языка и литературы избил учеников в Навои».
По данным пресс-службы детского омбудсмана, 1 февраля учитель школы № 18 города Навои М. Ш. во время урока напал на двоих учеников 9 класса А. А. и Ш. Б. и стал избивать их на глазах у других учащихся.
Один из пострадавших учеников и его мать обратились с заявлением в правоохранительные органы.
В настоящее время проводится расследование данной ситуации, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ситуация находится под контролем детского омбудсмана. Дополнительная информация будет предоставлена позже.