Двух человек, стоящих на проезжей части, сбили в Астане

По информации ДП Астаны, инцидент произошел 3 февраля по улице Е-882.
«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Nissan, при котором водители не обеспечили свою безопасность, не выставив знаки аварийной остановки. В результате чего движущаяся машина Lada, не учитывая погодно-метеорологические условия и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на двух пешеходов, стоящих по проезжей части, которые получили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.
В полиции добавили, по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее в Астане 15-летний подросток на внедорожнике устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии. В Акмолинской области на трассе «Екатеринбург — Алматы» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек.