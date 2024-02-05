Двух человек, стоящих на проезжей части, сбили в Астане

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai и Nissan, при котором водители не обеспечили свою безопасность, не выставив знаки аварийной остановки. В результате чего движущаяся машина Lada, не учитывая погодно-метеорологические условия и не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на двух пешеходов, стоящих по проезжей части, которые получили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.