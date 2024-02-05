Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Защищавшего Серебренникова адвоката заподозрили в посредничестве при даче взятки

В Москве задержали адвоката Алексея Федярова, сотрудничающего с общественной организацией «Русь сидящая» (признана иностранным агентом). Его подозревают в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ). Первым со ссылкой на источник об этом сообщил «Московский комсомолец». Позднее карточка с ФИО адвоката появилась в картотеке Замоскворецкого суда.
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает «Московский комсомолец», в то же время в Замоскворецкий суд поступило ходатайство о заключении под стражу сотрудника столичной прокуратуры Алексея Куликова, обвиняемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Их могли задержать в рамках одного дела.

Алексей Федяров участвовал в нескольких резонансных процессах. Он представлял интересы режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии». До того как стать адвокатом, Алексей Федяров десять лет проработал следователем в прокуратуре. Основал центр правовой помощи «Статус». Автор документальной прозы «Человек сидящий».

Анастасия Ларина