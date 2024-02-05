Защищавшего Серебренникова адвоката заподозрили в посредничестве при даче взятки

Как отмечает «Московский комсомолец», в то же время в Замоскворецкий суд поступило ходатайство о заключении под стражу сотрудника столичной прокуратуры Алексея Куликова, обвиняемого в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Их могли задержать в рамках одного дела.