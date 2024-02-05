Бешенство выявлено у домашнего кота в Заславле

Ветсанслужба из-за этого случая заражения проверит весь район Кладочки в Заславле, организуется объезд домохозяйств на протяжении всего дня 7 февраля. Граждан просят обратиться в зональный центр и сообщить о желании провакцинировать домашних животных. Кроме того, будут проверяться прививочные паспорта питомцев. Животные должны быть зарегистрированы, а их вакцинация против бешенства — ежегодной.