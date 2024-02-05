Бешенство выявлено у домашнего кота в Заславле

Стало известно, что в Заславле у домашнего кота диагностировали бешенство, пишет pristalica.by.
Так, домашний кот заболел бешенством у семьи, проживающей в Заславле на улице Цветочной. Как прокомментировали в Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии, бешенство у домашнего кота подтвердилось лабораторно.
Ветсанслужба из-за этого случая заражения проверит весь район Кладочки в Заславле, организуется объезд домохозяйств на протяжении всего дня 7 февраля. Граждан просят обратиться в зональный центр и сообщить о желании провакцинировать домашних животных. Кроме того, будут проверяться прививочные паспорта питомцев. Животные должны быть зарегистрированы, а их вакцинация против бешенства — ежегодной.