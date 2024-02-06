Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon

Видео с конфликтом, произошедшим на улице Стальского в Омске, попало в социальные сети. По словам посетителя пункта выдачи, он поругался с сотрудником из-за некачественного товара. Мужчины начали спорить, начался словесный конфликт, затем посетитель уже собрался уходить, но вернулся к стойке и швырнул стаканчик для мелочи в сотрудника пункта выдачи. После этого началась драка, которую разняли очевидцы.
«В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску проводится проверка по факту конфликта между работником пункта выдачи товаров и посетителем. Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения пришел проконсультироваться по поводу некачественного товара, однако разговор завершился рукоприкладством. От прохождения медицинского освидетельствования заявитель отказался», — cообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.