Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Житель Омска напал на сотрудника в пункте выдачи Ozon

ОМСК, 5 фев — РИА Новости. Житель Омска подрался с сотрудником пункта выдачи товаров Ozon, рассказали РИА Новости в пресс-службе омского областного УМВД.
Источник: © РИА Новости

Видео с конфликтом, произошедшим на улице Стальского в Омске, попало в социальные сети. По словам посетителя пункта выдачи, он поругался с сотрудником из-за некачественного товара. Мужчины начали спорить, начался словесный конфликт, затем посетитель уже собрался уходить, но вернулся к стойке и швырнул стаканчик для мелочи в сотрудника пункта выдачи. После этого началась драка, которую разняли очевидцы.

«В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску проводится проверка по факту конфликта между работником пункта выдачи товаров и посетителем. Предварительно установлено, что мужчина 1974 года рождения пришел проконсультироваться по поводу некачественного товара, однако разговор завершился рукоприкладством. От прохождения медицинского освидетельствования заявитель отказался», — cообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося.