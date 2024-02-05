Милиция Витебщины обеспокоена ростом киберпреступлений

ВИТЕБСК, 5 фев — Sputnik. Начальник Витебского УВД Андрей Любимов назвал хорошими итоги работы правоохранителей региона в прошлом году, однако отметил, что есть вопросы по преступлениям, связанным с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, и с киберпреступностью.
Несмотря на снижение общего числа преступлений, в Витебской области в прошлом году значительно выросла киберпреступность, сообщил журналистам в понедельник начальник регионального УВД Андрей Любимов.
«В прошлом году общее количество зарегистрированных преступлений снизилось с 9014 до 8921, поскольку мы все время проводили различные мероприятия, чтобы не допустить осложнения оперативной обстановки в области», — сказал правоохранитель.
В частности, по его словам, на 8% меньше к 2022 году было убийств, и все 34 убийства раскрыты, на 25% сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений.
Однако, начальник УВД Витебской области с сожалением отметил, что в 2023-м оказалась «плохой» цифра по преступлениям, в которых потерпевшие — несовершеннолетние.
«В прошлом году стали потерпевшими от различного рода преступлений более 700 несовершеннолетних жителей области, из которых 400 подростков пострадали от преступлений, связанных с половой неприкосновенностью. Цифра плохая, но мы ее не скрываем, а работаем, чтобы максимально снизить количество подобных преступлений», — подчеркнул Любимов.
Злободневным остается и вопрос с наркопреступностью, продолжил он.
«В прошлом году наши сотрудники увеличили количество изъятий наркотических веществ на 50%, кроме того, было закрыто пять интернет-магазинов по продаже наркотиков и девять помещений по выращиванию конопли», — сказал правоохранитель.
Любимов также отметил, что в последнее время происходит цифровизация преступности. Несмотря на общий спад количества преступлений, число зарегистрированных киберпреступлений выросло в регионе на 11,4% — с 1489 в 2022-м до 1659 в 2023 году. К плюсам начальник УВД Витебского облисполкома отнес то, что пожилые люди стали реже попадаться на уловки мошенников.