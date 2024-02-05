Милиция Витебщины обеспокоена ростом киберпреступлений

Любимов также отметил, что в последнее время происходит цифровизация преступности. Несмотря на общий спад количества преступлений, число зарегистрированных киберпреступлений выросло в регионе на 11,4% — с 1489 в 2022-м до 1659 в 2023 году. К плюсам начальник УВД Витебского облисполкома отнес то, что пожилые люди стали реже попадаться на уловки мошенников.